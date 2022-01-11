元月底，韓國電動車電池業者LG Energy Solution(LGES)即將在首爾IPO(股票初次公開交易)。據悉，這個規模在107億美元的掛牌案，將會是亞洲2022年最大的一樁。

國際知名客戶有特斯拉、現代以及通用的LGES，正在進行IPO定價。金融專業媒體IFR統計，目前LGES要釋出的新股，每單位訂在最高30萬韓元，約251美元，故公司大概值600多億美元。

不過，LGES也只是身價約2000億美元全球最大的中國大陸同業寧德時代3分之1而已。

美國銀行預估，最晚到2025年，全球電動車電池需求將增加至少4倍，總電量可達1556 GWh(百萬度)。不過，耗資不少的前置研發費用，以及鋰、鎳和鈷等高漲的原物料價格，雖讓這些業者叫苦連天，但公司日後的價值可能將數倍成長。

在LGES順利上市後，韓國同業SK On也要在2022年IPO。不過公開掛牌前，希望能先籌資25億美元。隸屬SK集團的SK On，與福特汽車策略聯盟，日前公佈一項114億美元的投資案，希望能提高美國的電動車電池產能。

以目前電動車銷售量全球最多的市場中國大陸來說，寧德時代正計畫用私募方式，想拿到70億美元營運資金。同時，當地第3大電池業者中創新航，則是赴港掛牌希望籌到10億美元。

根據IFR調查，亞洲各個電動車相關業者，想藉由股票來融資的總金額，大概有325億美元左右。其中，近日才剛宣布要進軍電動車的日本索尼，也是急需研發資金注入的其中一家公司。

這些電動車相關族群，一旦被市場看上後，公司身價馬上呈現井噴式暴增。路透社計算，若依2022年獲利預估，寧德時代本益比高達64倍，特斯拉更是已有100倍。

之前，中國大陸雖大力整頓過科技業者，但電動車相關產業絕大部分都是與環保有關，因此，在各國競相以零碳排放為目標下，相信公司尋求資金的困難度應該不會太高。