清水警分局進行防搶演練，特別加入時下最夯魷魚遊戲元素。(清水警分局提供)

年關將屆，台中市清水警分局日前進行防搶演練，特別加入時下最夯魷魚遊戲元素，2男1女員警模擬魷魚遊戲守衛及木頭人，分飾男歹徒持槍進入銀行搶劫，過程相當逼真，民眾一度誤認是真搶劫。

清水警分局10日16時分別在第一銀行清水分行及統一超商海濱門市進行防搶演練，警方特別將時下最夯魷魚遊戲加入防搶演練，民眾見了紛紛拍照，直呼演練真的很吸睛。

此次演練由2男、1女員警模擬魷魚遊戲守衛及木頭人等元素加入，分飾男歹徒持槍進入銀行搶劫贓款，另名女歹徒負責要求銀行行員交付錢財後駕車逃逸，分局獲報隨即佈署優勢警力進行攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線，由於整個演練過程太過逼真，模擬實際上銬、搜身逮捕過程，不知情路過民眾一度以為警方在真實逮捕犯嫌，事後才知道警方在實施演練，對於警方的專業演練及配合科技查緝讚譽有加。

清水警分局長游永中呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時可向警方申請護鈔或應結伴同行。若遇到搶案發生時，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕等機制。另外，舉家外出也可向警方申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線或110向警方查詢。警方希望提供一個治安平穩的居住環境，讓民眾過個平安年。