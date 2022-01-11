大陸《北京日報》用戶端報導，大陸國務院新聞辦公室11日舉行新聞發布會，介紹《「十四五」公共服務規畫》有關情況，住房和城鄉建設部住房保障司負責人潘偉表示，十四五期間預計可幫助1300萬人緩解住房困難。

潘偉指出，在提升住有所居領域公共服務保障水準方面，將重點做好以下工作：

一是加大金融、土地、公共服務等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供給。「十四五」期間，40個重點城市初步計畫新增650萬套（間），預計可幫助1300萬新市民、青年人等緩解住房困難。同時，繼續做好公租房保障，因地制宜發展共有產權住房，穩步推進棚戶區改造。

二是針對城鎮老舊社區居民的住房改善需求，創新金融支持方式，落實閒置土地利用、存量房屋用途調整等政策，加快形成推進城鎮老舊社區改造的政策機制。「十四五」期間，將基本完成2000年底前建成的、約21.9萬個城鎮老舊社區的改造任務。

三是持續推進農村危房改造和地震高烈度設防地區農房抗震改造，精準識別保障物件，持續跟蹤住房安全保障情況，及時發現安全隱患，及時納入保障範圍。對符合條件的農村低收入群體等重點對象住房安全做到應保盡保。

四是多種手段擴大住房公積金制度覆蓋範圍，讓更多就業群體享受住房公積金服務；優化使用政策，支持繳存人租購並舉，解決基本住房問題；提升服務標準化、規範化、便利化水準，推動建設智慧住房公積金。