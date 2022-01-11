今年52歲的女星何如芸出道多年依舊維持亮麗外型，17年前與花蓮美崙大飯店董事長王敏錡結婚，為了生子還拚命做了25次人工受孕，最終才獲得兩個兒子。不過兩人卻在2019年爆出婚變，還因此對簿公堂，官司纏訟兩年多仍未有結果。在婚姻中受委屈的她更在臉書吐露心聲。

何如芸（右）與花蓮美崙飯店董事長王敏錡（左）有過一段16年的婚姻，最後雙方撕破臉對簿公堂。（圖／中時資料照）

何如芸在35歲時嫁給前夫王敏錡，婚後一直想要孩子，不過到了37歲肚皮依然沒動靜，她除了開始四處拜拜求子，也求助醫學嘗試試管嬰兒，失敗了就重來，還曾因子宮外孕而將右側輸卵管切除，鍥而不捨地反覆嘗試後，終於在2006年與2010年各生下一個兒子。不過她並不因此滿足，繼續作了5次只因想要一個女兒，就連醫生都勸她「別再做」，她才終於停下。

何如芸在離婚後仍相當正向，認為自己獲得了兩個可愛的兒子，婚姻不算失敗。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

然而何如芸的付出換來的卻是前夫出軌，16年的婚姻以雙方撕破臉收場，至今仍對簿公堂。何如芸曾自爆相當羨慕同樣嫁入豪門的好姊妹郁方，因郁方不僅和老公陳昱羲感情甜蜜，和夫家相處更是融洽，婆婆除了三不五時關心郁方外，就連一眾好友到家中作客時，總是攜家帶眷、或坐或躺、亂吃亂喝，公婆見到也仍是笑嘻嘻，對待她們這群姊妹也像自己的朋友一般「玩笑也能開，整個家庭和樂融融！」讓她相當羨慕。

這也讓她想到自己的處境，感慨地說道：「我們這一代的女子，從小常常被母親教導，嫁去夫家該如何，對女婿更是百般討好，深怕他虧待自己的女兒！」同時也不忘對婆婆喊話：「能夠珍視別人家的女兒，這是胸襟，也是高度。」