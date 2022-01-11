新冠肺炎新型病毒Omicron從桃園延燒到高雄，南台灣地方醫院拉緊報，健保署長李伯璋這次扮演及時雨，媒合一家生物科技公司，捐贈衛福部立台南醫院10台「經鼻高流量加熱式呼吸加濕器供應系統(HFNC)」，這台機器即是去年藝人賈永婕捐助全台醫院的救命神器。

李伯璋曾任衛福部台南醫院院長，深知區域醫院沒有教學中心醫院的雄厚資源，第一線醫護尤其辛苦，透過牽線，找來太暘集團捐贈價值270萬的呼吸科醫療設備給台南醫院及新化分院。據了解，這部儀器即是賈永婕去年捐贈全台醫院的救命神器，可提升患者存活率。

太暘集團研究器官移植相關的抗原抗體檢測系統40餘年，與極力推動器官移植醫學的李伯璋理念相近，決定捐贈10台機器給台南醫院，提供新冠肺炎確診患者完善照護。

台南醫院11日舉辦感謝相挺活動，在疫情延燒南台灣時刻，南部醫院再度繃緊神經，李伯璋牽線太暘集團捐贈儀器，有如一場及時雨。

台南醫院副院長黃英哲表示，台南醫院不僅是南區應變醫院，還承接衛福部指派的新化3家檢疫所最前線任務，新化分院也承擔偏鄉醫療服務重任，有企業捐贈加上衛福部提供，全院已有20台「經鼻高流量加熱式呼吸加濕器供應系統(HFNC)」，有更好的儀器，等於協助醫護同仁更高規格的工作環境。