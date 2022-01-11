租房子要考慮的因素很多，除了租金高低，屋況、光線及安全性也是評估重點，臉書社團「奇葩裝潢分享中心」日前分享一間北巿B1套房招租訊息，但該套房不僅窗戶小、設備簡陋，牆壁更是凹凸不平，讓不少網友聯想到電影《寄生上流》中，主角一家人居住的「半地下室」公寓。

該套房窗戶小，只能依靠日光燈照明，設備也相當簡陋。（圖／翻攝臉書社團奇葩裝潢分享中心）

臉書社團「奇葩裝潢分享中心」4日發文分享一間台北市B1套房的照片，引起網友討論。從圖片可見，這間位在B1的套房雖然有窗戶，但透進來的光線有限，只能依靠日光燈照明，牆面更是凹凸不平，只釘了2條木板來放電鍋等用品。

該套房臥室僅放一張單人床、一張摺疊式桌子，以及一張椅子。（圖／翻攝臉書社團奇葩裝潢分享中心）

不少網友認為，廁所是該套房最好的地方，設備新以外也很乾淨。（圖／翻攝臉書社團奇葩裝潢分享中心）

至於臥室的部分，僅放有一張單人床、摺疊式桌子，以及一張椅子，廁所也不大，不少網友看完照片都相當驚訝，紛紛表示聯想到電影《寄生上流》中，主角一家人居住的「半地下室」公寓。

網友表示，這樣的北巿套房「只能說家徒四壁」、「完美再現電影場景」、「與其說奇葩，不如說是有種令人難過的感覺，試想這種房子都敢出租，會去租的人過得有多辛苦」、「我突然覺得頂加好很多」。