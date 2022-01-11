河南安陽市10日0時至11日8時，新增本土確診病例58例，安陽市新冠肺炎疫情防控指揮部10日發通告，為應對嚴峻的疫情防控形勢，嚴防Omicron病毒疫情擴散蔓延，全市足不出戶。

1月10日0時至11日8時，安陽市新增本土確診病例58例（內黃縣1例、湯陰縣56例、文峰區1例）。1月8日以來累計報告確診病例84例。

安陽市新冠肺炎疫情防控指揮部10日發布關於暫停人員流動配合全員核酸檢測的通告，指為應對嚴峻的疫情防控形勢，嚴防Omicron病毒疫情擴散蔓延，確保儘早把疫情圈住、撲滅，並列出4點規範如下：

一、全市特別是湯陰縣、市各城區內所有居民除配合核酸檢測等疫情防控工作外，足不出戶。按照本單位、村（社區）的要求，開展全員核酸檢測。負責應急、搶險、疫情防控與保供等單位工作人員因工作急需，憑本單位證明方可出入。

二、全市所有機動車原則上不得上路行駛（軍車、警車、消防車、救護車、工程救險車、持有市疫情防控指揮部通行證的公務車和保供車輛除外）。

三、全市生產經營單位暫停經營。因安全生產、民生事業單位等不能停業的，一律封閉運行，不得外出，並做好自身的核酸檢測，直到排除疫情風險隱患為止。全市所有商超除保障日常生活物資供應之外，暫停其他經營活動。所有門店及外賣經營單位暫停營業。期間，由村（社區）單位負責組織志願者、下沉幹部為本村（社區）居民提供日常生活物資保障服務。

四、全市居民自覺做好個人防護。堅持戴口罩、勤洗手、常通風、一米線、用公筷等養成良好個人衛生習慣。如出現發燒、咳嗽、腹瀉、乏力等症狀，第一時間報告所在村（社區），並及時到就近發燒門診就診，就醫途中避免乘坐公共交通工具。廣大市民可通過權威媒體，了解掌握相關資訊和科學防疫知識。另外，生活必需品供應充足，藥品、口罩等醫療物資儲備充裕、運轉有序。通告自發布之日起執行，取消時間另行通知。