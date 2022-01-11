渣打銀行今日舉行新總行大樓暨營業部落成典禮，不僅立下渣打銀行在台灣的另一個重要里程碑，更呼應渣打集團宣示2030前達成零淨碳排目標以及永續發展的願景，而導入全新識別系統的嶄新營業部，則是渣打銀行繼台北，台中與桃園三處iWealth數位旗艦理財中心之後，對銀行未來風貌的全新想像。

渣打集團執行長溫拓思（Bill Winters）以及渣打銀行亞洲區執行長洪丕正儘管受限於疫情無法親自出席，也透過影片強調台灣在渣打集團中扮演的重要地位，以及看好市場將不斷擴大投資的長期規劃。

渣打銀行總經理韓德聖指出，面對充滿挑戰的2021年，憑藉出色團隊的齊心合力，渣打銀行克服疫情的挑戰，在保持業務正常運作，持續提供客戶服務之外，更完成了總行以其營業部搬遷的重大任務，是自1985年渣打銀行在台開設第一家分行、2006年成功透過公開市場收購新竹國際商業銀行之後，另一個重大里程碑。以「永續、共融」為規畫主軸的全新總行大樓，不僅呼應渣打集團宣示2030前銀行營運達成零淨碳排目標，更打造一個多元與彈性的工作環境，展現渣打銀行對銀行未來風貌的全新想像。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素貞在分享未來渣打銀行分行規劃時也點出，全新營業部不僅是全台第一家全面導入渣打「Next Gen 未來世代」嶄新概念分行，結合人性與數位化服務，也是實踐渣打集團永續發展藍圖的指標分行。未來，相同概念還將優先布局在主要都會地區的服務據點。

儘管疫情的挑戰依舊嚴峻，2021年也是渣打銀行在台灣的豐收年。 接續與半導體封測行業的領導者日月光以及全球半導體代工龍頭台積電分別簽署5.05億美元與20億美元的永續績效連結貸款額度，不僅頻頻寫下永續績效連結貸款發展歷程的新頁，也有效協助科技產業鏈朝更永續的方向前進，也讓金融業扮演永續發展推手的角色更加具體，更具指標意義。

全新落成的渣打銀行大樓更是以落實永續為最高方針進行規劃，除了隨處可見的綠植以及環境友善的佈置，搭配智能感應的照明與溫控等智慧辦公系統更能有效節約能源消耗。再加上彈性工作環境的導入，讓以永續為核心的辦公空間設計更進一步融入人性，依人數比例配置高度可調電動辦公桌，讓人人都有機會使用到不同的工作環境設定。即使需要隨時與其他部門的夥伴協同工作，散佈在不同樓層的協作空間也都能被妥善運用，不再侷限於刻板的會議室中。

高速無線網路環境加上整合的辦公設備，讓渣打銀行大樓內的辦公空間充滿各種可能性。只要帶著自己的筆記型電腦，或是在充滿咖啡香的餐飲空間，或是專屬的空中花園，同仁都能在偏好的環境中工作，為客戶提供最有附加價值的數位金融解決方案。如果想小歇一會，專門規畫出來的休憩空間也有動態的籃球機或電子飛鏢可以舒展筋骨。如果只是單純想放空，全功能的按摩椅或是靜謐的冥想空間也能任君選擇。