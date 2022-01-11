中興院區2確診護理師足跡在新北 侯友宜說明疫情。(記者陳慰慈攝)

北市聯醫中興院區兩名護理師（案17570與案17571）及其中一人的男友（案17572）確診。三名確診個案中有兩人（案17571與案17572）居住在新北市，而新北市政府今也公布相關足跡。

根據新北市政府公布的足跡，護理師（案17570）住在台北市，新北足跡較單純，分別在1月5日與1月8日去過露易莎咖啡與清心飲料店。

至於另一名護理師（案17571）則是住在新北市，近期無國外旅遊史，曾在1月6日接種第三劑疫苗，因同事發燒採檢PCR陽性，1月10日遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，CT值15，安排收治專責病房隔離治療。個案匡列接觸者居住新北共4人(同住3名家人、非同住親友1人，經採檢均為陰性。

案17572則是確診護理師（案17570）的男友，個案20多歲住在新北市，已打過兩劑疫苗，因女友1月10日採檢確診，被匡列為接觸者採檢，確診CT值29，安排收治專責病房隔離治療。個案在台北市工作，足跡多在台北市。相關接觸者居住新北共4人，經採檢1人PCR陰性、3人檢驗中。