女星元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和傻大姐的呆萌個性，而擁有「呆萌女神」的美名，人氣很夯的元元活躍各大綜藝節目外，她也不吝嗇在社群網站放送福利，元元昨（10日）就豪曬下衣失蹤的熱舞影片，她一個舉手、揮舞動作就讓大腿根若隱若現，好身材讓網直呼：「受不了」、「褲褲呢」。

影片中，元元頂著招牌齊瀏海、身穿米色的寬版大學帽T入鏡，衣服的長版設計雖然蓋過大腿，但仍讓元元一雙白嫩美腿若隱若現，元元還俏皮直呼她這一身穿搭是「下半身失蹤」，只見元元套上可愛的兔兔濾鏡，她對鏡頭伸懶腰後，便跟著音樂開始扭腰、秀鳥仔腳，元元不只熱舞模樣萌翻，她一雙美腿更是相當吸睛。

元元短短12秒熱舞影片電暈網友，就有粉絲直呼「受不了」，還釣出元元回應：「還好嗎？」有人則留言問「褲褲呢」，對此，元元則嬌羞甜回：「被你偷走了？」留言區也滿是好評：「每次一定要這麼可愛就是了」、「好口（可）愛又好辣」、「居然不穿褲子」。

其實，親民的元元解放好身材已非第一次，她日前就不吝嗇曬比基尼照、出遊照，甚至是下衣失蹤的熱舞片，元元也以可愛又不失性感的風格狂圈粉，女星熊熊、啦啦隊女神李恩菲也直誇可愛。