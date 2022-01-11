有鑒半導體活絡發展，記憶體等產業人才需求升高，集團旗下兼具教育、記憶體企業的台塑集團率先超前布局，由長庚大學與旺宏、南亞科、晶豪科、鈺創簽訂產學合作契約，並於12日舉行簽署活動，完整分享規劃藍圖，以期強化國家、產業長期發展關鍵能量，也為莘莘學子提供更多學習支援與規劃選擇。

DRAM是智慧世代電子產品重要的關鍵零組件，廣泛應用在智慧手機、個人電腦、伺服器，雲端數據中心等各個領域。

台塑企業指出，這次簽約是由長庚大學校長湯明哲、旺宏電子總經理盧志遠、南亞科技執行副總蘇林慶、晶豪科技總經理張明鑒、鈺創科技總經理鄧茂松代表簽署，希望透過企業實習、企業課程、提供獎學金等兼顧理論與實務的合作模式，讓學生在學習期間貼近企業精神，了解當下產業脈絡並嘗試解決業界實務問題，實現畢業即就業、上班即上手的目標。

長庚大學記憶體專業學程規劃提供40多名高額的獎學金，每位碩士生除了可獲得約80萬元的獎學金（含實習津貼）外，更可獲得畢業後的就業機會。第一年分三學期完成學程相關專業課程修業之規定，最高可領高達30萬元的獎學金，第二年至企業實習時並同時完成論文，滿足相關修業之規定，每月可再領4萬元以上的獎學金，期盼從育才、用才、引才、聚才、留才各方面，強化台灣記憶體產業在國際上的競爭力，雙方將相輔相成，創造雙贏局面。

台塑集團旗下DRAM 大廠南亞科為全球第四大的DRAM品牌公司。受惠遠距應用需求提升及產品組合優化， 2021年營收856.04億元，年增40.32％。

南亞科長期致力於DRAM自主技術開發，自主研發的10奈米級製程預計2022年導入量產。看好隨著人工智慧、大數據、5G、自駕車及物聯網的需求增加，預估DRAM每年仍會有15-20％的位元成長。