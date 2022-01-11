農曆年節將近，為了提供民眾採買年貨多元選擇，並活絡在地商圈，高雄市政府經發局11日舉辦記者會，預告將聯手大高雄觀光商圈總會及26個在地商圈，舉辦「高雄過好年」系列活動，並由三鳳中街在15日率先登場，三鳳中街的南北貨，除了烏魚子、花生、瓜子、堅果之外，其餘商品將由廠商自行吸收成本，等於凍漲。

高雄經發局長廖泰翔致詞指出，從去年的防疫、振興活動，到今年兩波商圈夜市券的發放，大家都一起努力完成，才能有這麼顯著的成果。

他強調，過好年，是每年商圈最重要的活動之一，從去年的19個商圈到今年再創新高，共有26個商圈一起加入過好年活動，搭配過年及燈會主視覺，運用燈飾打造張燈結綵的意象，讓高雄充滿濃濃的過年氛圍。

廖泰翔指出，商圈夜市券帶動商圈夜市業績，成長數倍，並帶來長尾效應，迄今，都還有許多人使用來採買年貨及消費，期待議會能支持預算，規劃在今年4月底五倍券使用截止日前，發放第三波，將民眾手中還未花完的五倍券留在高雄。

廖泰翔指出，由於疫情的關係，商圈過好年活動將不開放試吃、熟食加蓋遮罩，並加強稽查及防疫物資整備，商圈如有相關需求，高市府會全力協助，呼籲大家採買年貨時務必戴好口罩，高市府也會加強控管及人流管制。

大高雄觀光商圈總會理事長王文雄表示，從五倍券、商圈夜市券都帶來很好的成效，也期待年後第三波商圈夜市券，能夠順利發放，帶動新一波商機。

高雄市商圈理事長聯誼會主席楊福順指出，針對台灣燈會在高雄，各商圈也很認真打造街區，展現高雄的光與亮。

對於大家關心近期物價調漲，採買年貨是否也將大幅漲價？三鳳中街主委伍進昌指出，今年因為產量減少，烏魚子成本約漲15％、花生跟瓜子漲10％，另因運輸成本提高，堅果類成本也漲5％，其他包含蝦米等乾貨成本，也都因此小漲，但大部分漲價由店家自行吸收，末端售價多「凍漲」，跟大家一起抗漲迎新年。

高雄經發局表示，今年高雄過好年系列活動有26處商圈加入，其中新增三多、舊城、蓮池潭、河堤、鳥松、鹽埕堀江商場及鳳山中華街等7處商圈，由於台灣燈會重返高雄，高市府在愛河灣及衛武營國家藝術文化中心打造「陸海空」雙主場，城市整體光環境美學全新改造，高雄26個在地商圈這次除全力動員響應高雄過好年活動，也配合燈會佈置場域，並將延續到2月28日台灣燈會結束為止，一起點亮高雄港都夜經濟。