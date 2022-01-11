凱擘、台灣大寬頻網路門市大推光纖上網領momo幣

凱擘大寬頻及台灣大哥大旗下台灣大寬頻11日宣布，限時祭出網路門市紅包大方送活動，新申辦120M（含）以上光纖上網方案，享好禮多選一，再送momo幣最高1800元。

凱擘大寬頻表示，即日起至2月28日止，於網路門市新申辦任一120M（含）以上光纖上網方案（合約2年），最低月付699元，可享免費使用Mesh子機、Uniigym體感健身課程一年、或MABOW TV瑪帛電視電話服務3個月好禮三選一，再加碼送出momo幣最高1800元大紅包。

若新申辦120M光纖上網＋Disney+方案，每月859元，免費升級搭載Android TV且支援4K高畫質影像播放的A1 Box及藍牙聲控遙控器，及Disney+ 24個月無限看，還能把限量獨家迪士尼大禮包帶回家，送完為止。

Disney+提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌熱門影劇和節目，本月新上架賣座超級英雄電影《永恆族》。

凱擘大寬頻及台灣大寬頻的數位有線電視即日起於第23台新上架「尼克兒童頻道」，結合眾多知名動畫及真人節目，提供家中學童更多樣化、寓教於樂的精采內容。