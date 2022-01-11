美股周一見回穩，但亞股氛圍仍偏空，美股期指盤中也走弱，台股盤初雖一度下探至18135.43點，但受惠護國神山台積電坐鎮，加上金融股慶功營運走升，拉抬大盤盤中最高攻抵18293.53點，尾盤買單拉抬台積電、東森、友達、開發金等多檔個股，終場大盤收18288.21點，漲48.83點，守住月線，總成交值增至3027.73億元；櫃買市場收224.00點，跌3.64點，總成交值793.08億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，店頭市場表現弱勢下，台股出現拉回修正，在金融股及台積電尾盤拉升帶動權值股表現下，加權指數終場上漲48點。今日台股量能微幅增加，稍微碰到5日均線，接下來要觀察月線的支撐不能被跌破，暫時先看看5日線能否守穩，若是成功守住，台股反彈力道將會很強。

盤面上，台積電今日開高後翻黑，尾盤拉升收在651元，上漲1.24%；大立光(3008)明日即將除息，周四將開法說會，今日收在2470元，下跌0.2%；15家金控2021年合計大賺5806億元，再創新高，金融股紛紛走升，開發金(2883)、富邦金(2881)、國泰金(2882)收盤漲幅在3~5%不等；面板廠友達(2409)收在22.85元，上漲1.56%；農曆年前各地都開始要放長假，大陸水泥量價持續偏低，業績動能減弱，今日水泥族群人氣低迷，台泥(1101)、亞泥(1102)勉強守在平盤上方，漲幅在0.1~0.4%。

由籌碼來看，外資昨日在現貨市場賣超50餘億元，在期貨市場減碼空單1000多口，整體淨空單口數回到約2.5萬口左右。台股短線將受到Omicron變種病毒疫情變數及升息等因素影響，若由技術面觀察，短線上在權值股領軍下，指數仍有發揮的空間，短線震盪不須過度緊張，下檔支撐暫看萬八關卡，元宇宙、電動車、低軌道衛星、Mini LED等族群。