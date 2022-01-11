股后信驊(5274)今(11)日宣布，延攬前英特爾創新科技總經理謝承儒擔任企業營運長，直接向董事長林鴻明報告，謝承儒在英特爾時曾負責大中華區晶圓代工和委外封測業務之管理、營運、採購重任，相信其豐富的產業經歷，在當下半導體產能緊張之際，對於信驊注入正面動能。

謝承儒在IC設計領域以及半導體上下游產業有近30年經驗，其自2015年加入美商英特爾(Intel)，並升任英特爾創新科技總經理，謝承儒以其顯著的業界資歷負責英特爾(Intel)大中華區晶圓代工和委外封測業務之管理、營運、採購重任，而藉由其對半導體產業供應鏈之高度掌握，將來對於信驊在產能挑戰上定能有所助益。

信驊董事長林鴻明表示，信驊在成立初期曾獲得英特爾資本(Intel Capital)投資，而英特爾(Intel)也是信驊主要產品遠端伺服器管理晶片(BMC SoC)極為重要的合作夥伴。信驊成立至今17年，已經在IC設計領域穩健發展，遠端伺服器管理晶片(BMC SoC)也持續維持市佔率第一；而為了將來的創新突破與持續成長，特地在此時延攬謝承儒，倚重他過去在半導體產業的深厚資歷，引進國際化經營能力，讓營運再上一層樓，成為卓越的世界級公司。

謝承儒畢業於美國南加州大學電機工程學碩士，加入信驊之前，於2015年加入美商英特爾(Intel)，2018年至2021年擔任英特爾創新科技總經理；2010年至2015年擔任德商領特(Lantiq)台灣分公司副總經理；2001年至2009年擔任智原(3035)協理，半導體領域及晶片研發製造相關經歷完整豐富。