新冠肺炎疫情11日新增本土12例、境外58例確診，桃園地區近日狀況也較緊張，中華民國籃球協會為了第19屆SBL超級籃球聯賽所有人員健康，根據中央流行疫情指揮中心、桃園市政府最新防疫指引，決議本季賽事在桃園從1月13日到23日的場次，全部採閉門方式進行，不開放觀眾進場，「學生推廣日」活動也在這段期間內暫停，已經購買1月13日到23日賽事門票的觀眾，可向年代售票系統辦理全額退票。

以下是中華籃協聲明稿全文：

因疫情影響 第19屆SBL本周起桃園場次採閉門比賽

近日國內新冠疫情升溫，為防止群聚，減少不必要之接觸，以及維護職隊員健康安全，本會依據疫情指揮中心及桃園市政府最新防疫指引，決議第19屆SBL超級籃球聯賽桃園場次自111年1月13日起至1月23日之賽事，採閉門方式進行比賽不開放觀眾入場，並暫停期間內「學生推廣日」活動。

比賽日體育館內除參賽球隊及相關工作人員外，一律禁止入場，各隊球員及裁判，必須提供當日快篩檢測證明始可入場，比賽時除場上雙方球員及裁判外，其餘人員均須全程配戴口罩。

上述期間已購票球迷，可向年代售票系統辦理全額退票事宜。