去年四大公投案，與今年台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，民進黨三場選舉大獲全勝。港媒評論指出，這三場選舉皆由總統蔡英文親力親為，連續三場捷報不僅將有利蔡連任後半段布局，2022提名縣市長候選人提名與接班梯隊布局，甚至是後續各種政策，都極可能按蔡的節奏進行，蔡可謂最大的獲利者。

香港媒體《中評社》今日（11）評論引述《時事通信社》報導，指台灣自2011年311福島核災後，至今持續禁止福島5縣食品進口，但台灣為加入CPTPP，正加速討論開放，最快今年1到3月間有望解禁。

評論認為，台日雙方於今日舉辦經濟貿易會議，時間就在公投、立委補選與罷昶案結果確定之後，這個時間點非常巧妙，加上日本媒體事前的報導，可見日本核食解禁應為蔡政府勢在必行的政策；而選在民進黨連三勝後推動，對蔡政府而言更可謂最佳時機。

評論分析，在這三場選舉接連勝利後，就算民進黨內之前對蔡英文全權操盤2022年縣市長提名有意見者，也不敢再說什麼了，2022提名將完全由蔡意志決定，蔡後續也可能會著手行政團隊的調整，包括行政院長與閣員等都可能大搬風，然無論蔡怎麼提名、用人，大家應該都不敢有太大的意見，因為蔡是帶領民進黨走向巔峰的人。