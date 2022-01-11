大陸央視新聞11日報導，大陸國家主席習近平特使、全國人大常委會副委員長曹建明當地時間10日在尼加拉瓜首都馬拿瓜出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉新任期就職儀式，並於當天在下榻酒店會見專程前來的奧蒂嘉總統。

曹建明向奧蒂嘉轉達了習近平的誠摯祝賀和良好祝願。曹建明表示，中方高度讚賞尼方順應歷史潮流和世界大勢，作出同台灣斷交、同中華人民共和國復交的正確抉擇。兩國復交一個多月來，在雙方共同努力下，雙邊關係取得快速發展，彰顯中尼復交是惠及兩國和兩國人民的正確決定。中方願同尼方攜手努力，增進雙邊政治互信，加強治國理政經驗交流，扎實推進務實合作，深化多邊領域協作，讓中尼友誼枝繁葉茂、茁壯成長。

奧蒂嘉感謝習近平主席派特使出席其就職儀式，請曹建明轉達他對習近平的親切問候。奧蒂嘉表示，尼方欽佩中共建黨百年來取得的輝煌成就，熱烈祝賀中國全面建成小康社會，歷史性解決絕對貧困問題並成功召開中共十九屆六中全會。尼中復交以來，兩國關係發展成果顯著，尼方將堅定恪守一個中國原則，完全支持並願加入習近平主席提出的「一帶一路」合作倡議和全球發展倡議，願同中方深化各領域務實合作，共創尼中關係更加美好的未來。