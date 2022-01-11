潘姓竊賊見北投某小吃店餐具精緻，去年5月底竟萌生貪念，意圖拿走鍋碗，不料被老闆當場發現喝止，6天後竊賊仍不死心2度上門行竊，鄭再度制止並拿出裝有金屬彈丸的空氣動力槍，朝潘男背部射擊，導致紅腫瘀傷，兩人互控竊盜、傷害，士林地院日前審結，分別判處潘男罰金8000元、鄭男罰金5000元，均可易服勞役8日、5日，可上訴。

北投某小吃店裝潢別具特色，餐具也是精心設計，潘男去年5月25日見店內鍋碗別緻，想要帶回家使用，趁隙拿取時遭鄭姓老闆發現當場制止，潘並未得逞。5月31日晚上11點，2度進入店家，打算徒手竊取鍋碗，又被鄭姓老闆喝止。

老闆不滿上次已經放潘一馬，這次又來，於是拿出空氣動力槍，槍內裝有金屬彈丸，直接朝潘的背部射擊，導致潘男挫傷、瘀傷，後經警方到場處理，查扣空氣槍鑑定並非管制槍枝，潘男控告老闆傷害罪，而老闆也提告竊盜。

潘、鄭都坦承有行竊、傷害的行為，法官認定，鍋碗尚未進入潘的實力支配，僅算是未遂，而鄭涉犯普通傷害，動機雖可理解，但手段仍有可議，還好傷勢輕微，依竊盜未遂2罪，各處罰金6000元，應執行8000元，可易服勞役8日，鄭男犯普通傷害罪，處罰金5000元，可易服勞役5日，並沒收空氣動力槍。