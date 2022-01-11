名嘴王瑞德日前在鄭弘儀主持的節目《新聞挖挖哇》，提到白冰冰曾爆料陳松勇和印傭Yule的「父女情」不尋常，白冰冰氣得深夜發聲明闢謠，並怒罵王瑞德、鄭弘儀「含血噴人」；過去和陳松勇演過祖孫的混血女演員張榕容，今（11日）深夜聲援白冰冰。

張榕容11日凌晨3點多在臉書發文：「我敬佩冰冰姐您，敬佩松勇伯怹。希望無名的嘴巴能擁有更多的心。人生艱辛，望良善長存。」

陳松勇生前最後一部電影是《我們全家不太熟》，張榕容在劇中飾演他的孫女，祖孫之情感動不少觀眾。陳松勇上月17日病逝，張榕容還在臉書PO文悼念：「謝謝勇伯在息影之後願意出來演出我的爺爺，我是您最後一個孫女吧？」並感謝陳松勇生前的教誨和照顧，字句中充滿無限的思念。

金馬影帝陳松勇去年12月離世，享壽80歲，生前留下200萬遺產給照顧他多年的印傭Yule，被印尼媒體大篇幅報導佳話，不過王瑞德最近在《新聞挖挖哇》提到白冰冰過去暗指Yule曾幫陳松勇用特殊的方式復健，影射「父女關係」不單純，儘管有補充陳松勇和Yule在朋友們眼中確實就像父女般親密，而非男女之情，還是惹毛白冰冰。

白冰冰今（11日）深夜在臉書PO文怒罵：「鄭弘儀與王瑞德就算沒聽過我的名字，也該四處打聽一下我的為人怎樣，怎可如此含血噴人！為了做節目，真的需要做到如此嗎？！」她強調和陳松勇感情很好，且沒看過也不認識對方的看護，不懂為何會被講成這樣，為了捍衛自己清白，將保留法律追訴權，強力唾棄欺負人的行為。

王瑞德稍早之前也在臉書回應：「我從頭到尾沒有說陳松勇大哥和印傭關係不尋常，他們就是情同父女」強調自己只是忠實呈現當年的事情，而且有在節目重申應該是基於好意或開玩笑，絕對沒有造謠，將提告亂罵自己的人。

根據《三立新聞網》報導，鄭弘儀不會向白冰冰道歉：「第一事情不是我講的，是瑞德，而且他也說整件事當時發生後是開玩笑的，後來誤會有解開。」他強調節目無惡意，希望白冰冰勿針對自己，且節目製作團隊都不覺得內容有不妥。