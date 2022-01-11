每年新春來花蓮必逛的「花蓮太平洋燈會」，1月26日至2月24日在太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區展出，今年燈會邀請設計教父陳俊良擔任藝術總監，以「花蓮好虎福氣」為主題，設計8個主題展區，以不同的老虎姿態及花蓮天然石紋，詮釋花蓮「石在」之美，遊客造訪花蓮別錯過。

縣長徐榛蔚表示，由陳俊良總監擔綱設計的2022花蓮太平洋燈會，虎年主燈及「大處落墨」、「日月經天」、「魚躍于淵」、「流連忘返」、「奇珍瑰寶」、「光雲霽月」、「枕流漱石」、「披星戴月」8個生肖燈區搭配石材紋理，延伸出8種花蓮特有的「石在」之美，以石紋琢磨在地堅定文化，用植物及圓滿光球錯落出完美的自然意象，演繹人文與自然間的和諧共榮。

觀光處長張志翔說，活動1月26日開幕當天，將發放888份的福虎排隊好禮，並施放璀璨煙火秀；春節國定假日（除夕休息一日）及每周六晚間還有YoYo哥哥姐姐見面會，周休例假日更有民俗技藝表演；2月15日元宵節當天更安排元宵猜燈謎，答對者可抽大獎。

張志翔表示，今年「太平洋燈區」除了獨具花蓮特色的虎年生肖主燈，13鄉鎮市內主要道路，已高掛萬盞象徵喜氣與歡樂的大紅燈籠，除為民眾祈福，也為花蓮增添過年喜氣，迎接全國遊客及外出打拚的鄉親遊子回鄉團聚。

縣府表示，太平洋燈會作品，近期會陸續曝光，活動區雖然都在戶外，但因最近疫情有升溫趨勢，提醒民眾要戴好口罩、保持社交安全距離。