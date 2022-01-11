台北市臨沂街71巷33號私人建造的日式宿舍，轉移中央銀行管理後，曾經是央行祕書處長宿舍，國有財產署申請文化資產價值評估，北市文資委員認為洋風作法格局特殊，在日據時期相當少見，可反映當時文人的品味風格，經審議後指定為市定古蹟。

國產署去年5月14日申請文資價值評估會勘，文資委員現勘後認為具文化資產價值潛力，北市文化局隨即依《文化資產保存法》啟動審查程序。

專案小組委員指出，該建物登記為昭和13年（1938年），所有權是今道勇吉，為私人建造的日式宿舍，是東門外臨沂街日式住宅案例之一，經多次轉移後交由央行管理，一度成為央行祕書處長宿舍。

委員表示，屋頂雖經整修，但玄關、座敷、次間等皆保存原有裝修，和式的雨戶收納、圓窗、門廊門柱都是原物，床之柱、違棚、欄間皆呈現原有建築特色，地坪台階裝修更是精緻。

委員說，建物大壁、天井及裝飾藝術風格隔牆樣式為洋風作法，格局特殊，內部空間與形式多樣且自由，在日據時期的住宅建物中相當少見，可反映當時文人的品味風格，另保存完整石景庭院。

文資委員張崑振認為建物洋式立面、木造仿梁，在當時的表現非常前衛，庭院空間比一般日式建築大，研判是屋主用來宴客使用。經文資會審議通過指定為市定古蹟。