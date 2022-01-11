維生素C不僅有保護皮膚的作用，還能促進皮膚細胞修復與再生，其中蔬果是人體的維生素C來源，不過想補充維生素Ｃ，該如何挑選呢？營養師劉素櫻表示，許多人認為，檸檬、橘子等吃起來很酸的水果，就代表維生素Ｃ含量比較高，但事實並非如此。

營養師劉素櫻在臉書粉專「營養師Stella」指出，人類缺乏合成維生素C所需要的酵素，因此必須從食物獲取，而維生素C屬於水溶性維生素，不僅會流失在水中，而且對熱、空氣、光線、酸鹼敏感，蔬菜食用前通常需進行處理、烹調，維生素C容易被破壞，水果是簡單清洗後即可食用，因此是最最好、最方便的方法。

而哪些水果維生素Ｃ含量高？許多人都以口感判斷，認為吃起來「酸」的水果，維生素Ｃ含量會比較高，例如檸檬、橘子等，但這是錯誤的觀念，水果吃起來酸不酸，與水果中的有機酸，例如檸檬酸、蘋果酸、琥珀酸、醋酸等含量的高低有關，和維生素Ｃ沒有關係，並以芭樂舉例，它吃起來不酸，維生素Ｃ卻是檸檬的4倍。

營養師劉素櫻提到，維生素Ｃ的每日飲食建議攝取量是100毫克，若以每日攝取2份水果來看，每百公克提供30毫克以上的水果，算維生素C含量不錯的食物，提供50毫克以上的則是優良來源食物。而芭樂家族的維生素C是水果中最高的，冠軍為紅心芭樂，每百公克含214毫克維生素C，小顆點的紅心芭樂約重200至300公克，代表吃半顆就可獲取214至320毫克的維生素C，是身體一日所需維生素C的2到3倍。

除了芭樂以外，釋迦、龍眼、台灣土棗、黃金奇異果也是補充維生素C的超級食物，每百公克維生素C都超過90毫克，另外，進口的甜柿、奇異果、香吉士、草莓、木瓜、荔枝和文旦、柳橙等水果，每百公克的維生素C含量也超過50毫克，每天吃1到2份即可滿足每日維生素C所需量，因此都可視為補充維生素C的優良食物。