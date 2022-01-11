不知是保單可以借的額度2021年都借光了，還是疫情對經濟衝擊已不若去年？壽險業2022年1月1日重新開辦的針對經濟弱勢保單優惠利率貸款方案，同樣提供三年1.28％一率到底，但首周（即到1月7日）應僅有500位以內的保戶申貸，申貸金額恐不到5千萬元。

2021年在金管會督促下，壽險業在7月1日到9月30日間，開辦保單紓困貸款，強調三年固定借款利率1.28％，比現有保單貸款利率普遍在3~6.9％低很多，且也比壽險公司不定期推出的超低利率保單貸款還低，但每位保戶只能動用有保價金的新台幣保單，且每一人在每一家壽險公司最高只能借10萬元。

去年保單紓困貸款推出第一天，即7月1日就有1617位保戶申請，申貸金額1.33億元，若同樣以第一周，即前五個工作日來看，去年7月時共有近2.4萬位保戶提出申請，申貸金額21.52億元。

因為此方案叫好又叫座，因此在立委要求下，金管會協調壽險公會將保單紓困貸款「常態化」，未來每年第一季都會照例開辦，利率則比照勞保紓困貸款利率，2022年是1.28％。

但可能先前受疫情影響的保戶，在2021年都已動用保單紓困貸款，目前尚未還款，所以可能已無額度可再動支，亦或是疫情警戒已下降，多數人已回到工作崗位，受經濟衝擊不若去年。

所以今年1月1日到1月7日的開辦首五個工作日，即便大型壽險公司申請者至今都沒有破200人的，如富邦人壽有110位保戶申請，國泰人壽是106位，南山人壽、新光人壽等公司都沒有破百人，申請貸款金額則各公司至今都沒有破千萬元的，最高是國壽的921萬元、其次是富壽的915萬元，南山人壽有780萬元，新壽及全球人壽等各有400萬元，三商美邦人壽有134萬元，都算是比較多者。

很多公司只有個位數申請，甚至有公司至今還沒有保戶申請新一波紓困貸款，但接近農曆年前，可能會有新一波資金需求，1月下旬人數可能會增加。