無懼少子化，龍華科技大學110學年學生人數比3年前增加775人，成長率高達6.9％，校方今(11)日宣布，1月起調升教職員工(含約聘僱、專案人員)薪資，調幅為5％，高於公教人員調薪幅度，且調薪範圍包括教師本俸、學術研究費及主管加給，並凍漲學雜費。

龍華科大表示，疫情導致民生物價上漲，考量國內整體經濟環境，校方不僅為教職員工全面調薪5％，同時宣布凍漲111學年度學雜費，期能有助於減輕弱勢家庭經濟負擔。

龍華科大校長葛自祥指出，學校110學年度新生註冊率達95.43％，較去年提升2.34％，締造新高；近3年平均註冊率為94.33％，亦為全國學生人數5000人以上的綜合型私立科大第一名。此外，學校校務基金規模居全國科大前三名，財務狀況穩健，成為少子化寒冬下，少數逆勢成長、辦學績優的科技大學。

龍華科大董事長孫道亨提到，學校辦學績效表現非常亮眼，這都是全體教職員工共同努力的成果。學校響應政府調薪政策，通過調薪感謝全校教職員工的用心與付出，以激勵教師精益求精，認真教學研究與執行產學合作，並提供教職員同仁更好福祉與工作環境，期許未來繼續為臺灣技職教育開拓更寬廣的未來。

孫道亨認為，調薪可以實質鼓勵員工、凝聚團隊向心力，做為私立科技大學指標性學府，儘管在少子女化浪潮下，學校經營環境日益艱難，龍華科大仍持續多元辦學，精進教學品質；在培養學生成為職場專業人才，以提升其未來就業競爭力的同時，學校更責無旁貸，必須盡力照顧好教職員工，善盡大學社會責任。