桃園公布3確診者足跡 曾至華勛市場、自助餐店 15:322022/01/11 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府11日舉行疫情說明會，公布3名確診者共3個足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機群聚案延燒累計39人確診，桃園市政府11日舉行疫情說明會，公布案17507、案17535、案17475，3名確診者共3個足跡。 市府指出，8日有人曾至華勛市場；8日下午6點50分至7點25分曾到大湳健康素食自助餐；9日有人於早上4點40分至桃園區筱芸永和豆漿大王中式早餐店。 市府呼籲民眾，若有足跡重疊者，應於重疊日隔天起進行自主健康管理，倘若身體有不適者應盡速採檢。 桃園確診者到高雄旅遊 漢神巨蛋今停業一天 中興院區2確診護理師足跡曝光 全聯、清心都有 #桃園 #華勛市場 #自助餐 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣校園恢復午餐隔板 賣場和市場禁試吃、邊走邊吃 14:102022/01/11 生活 111年1月11日 巧合6個1！盧秀燕貼心提醒台中市民這樣做 10:252022/01/11 生活 高雄出現Omicron確診者足跡 台南市長黃偉哲要市民小心生活細節 12:272022/01/11 生活 碳關稅趨勢恐壓垮中小企業 柯文哲：蔡政府不顧 北市府來顧 14:052022/01/11 政治 《國際社會》日抗疫國門緊閉 外人2月仍難in 09:262022/01/11 財經 疫情爆發！北市知名薑母鴨有確診者足跡 業者急貼公告回應 13:132022/01/11 生活 病毒殺進北巿？薑母鴨店有確診者足跡 突公告：停業3天 13:152022/01/11 生活 清大串聯社區 打造城市綠廊 04:102022/01/11 地方新聞 安親班染疫女學生 月初曾遊高雄 04:102022/01/11 焦點要聞 日盛證：2022瞄準升息題材 04:102022/01/11 證券．權證 美國單日確診再創新高 增至113萬人 12:492022/01/11 財經 生活熱門新聞 中壢電子廠5確診 280名員工全送集檢所 下午5點半清空 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 獨》確診足跡殺進北市信義區 一蘭拉麵本店暫停營業 - 生活 疫情燒進信義區！護理師男友任職餐酒館停業 14名顧客急採檢 - 生活 疫情狂燒！桃園巿國小提前放寒假 1／14最後一天上課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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