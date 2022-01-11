桃機群聚案延燒累計39人確診，桃園市政府11日舉行疫情說明會，公布案17507、案17535、案17475，3名確診者共3個足跡。

市府指出，8日有人曾至華勛市場；8日下午6點50分至7點25分曾到大湳健康素食自助餐；9日有人於早上4點40分至桃園區筱芸永和豆漿大王中式早餐店。

市府呼籲民眾，若有足跡重疊者，應於重疊日隔天起進行自主健康管理，倘若身體有不適者應盡速採檢。