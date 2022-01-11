警分局白河警分局勤務指揮中心發布攔截圍捕，最後歹徒員警嚇令下棄械受捕，追捕過程逼真。（警方提供／張毓翎台南傳真）

白河警分局長陳明宏呼籲，年關將近宵小容易蠢動，應多注意。（警方提供／張毓翎台南傳真）

年關將近，各金融機構等財物資金匯聚易成歹徒行搶目標，台南市政府警察局白河分局11日上午在京城銀行白河分行，實施防搶演練暨攔截圍捕工作，由偵查隊1名幹員駕駛休旅車佯裝歹徒進銀行行搶，過程逼真，讓一旁目睹的民眾印象深刻。

「我要搶劫！」白河警分局今天辦理防搶演練，偵查隊1名幹員佯裝歹徒，進入銀行，並模仿電影《當男人戀愛時》的男主角對銀行行員喊著「我要找皓婷，皓婷我愛妳」，但因求愛不成，惱羞之下，拿出預藏手槍，持槍威嚇現場民眾不許報警，並脅迫行員交出錢來。

一旁行員見狀立即按下語音自動報案系統，通報警方，遭劫持的行員故意拖延時間交付現金，歹徒見警方抵達衝出銀行駕駛作案車輛落荒而逃。警分局勤務指揮中心發布攔截圍捕，最後歹徒員警喝令下棄械受捕，防搶演練及警方追捕過程逼真。

白河警分局長陳明宏呼籲，年關將近宵小容易蠢動，民眾前往金融機構存提款，要小心防搶，現金出入應盡量用轉帳方式，並可向白河分局申請護鈔、代保管現金及舉家外出住居安全維護等，以免引起宵小覬覦，造成財物上的損失，影響年節好心情。