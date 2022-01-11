蘋果周一宣布2021年向應用程式開發商支付了600億美元，暗示其App Store去年營收估將創下歷史新高。

蘋果表示，自2008年推出應用程式商店App Store以來，累計已向軟體開發商支付2600億美元。這些數字顯示其App Store銷售額持續快速成長。

蘋果在2019年表示，自2008年起，總計已向軟體開發商支付1550億美元，到2020年底，該消費電子巨頭公布累計已支付2000億美元，增加了450億美元。周一公布的數據顯示過去一年，蘋果向軟體商支付的費用增加600億美元。

這項數據讓人得以一窺蘋果服務事業的發展動能，這對投資人和分析師來說是一個相當重要的訊號，他們希望蘋果不僅靠著銷售硬體大發利市，也能透過向其用戶銷售服務和應用程式創造營收。

蘋果向開發商支付的費用占其App Store總營收約70%～85%，而App Store則對應用程式內購買的銷售額收取15%～30%佣金。

根據CNBC所做的分析，如果蘋果收取的佣金比率統一為30%，那麼App Store在2021年的營收最高可達857.1億美元。如果蘋果抽取的佣金一律都為15%，則App Store去年營收估算為705.8億美元。

去年CNBC分析指出，基於30%的抽佣，蘋果App Store在2020年的總營收超過640億美元，創下最高記錄。此外，AppStore在2019年的總營收估算為500億美元，在2018年估計為485億美元。

蘋果周一亦宣布付費訂閱用戶已經達到7.45億個，包括Apple Music和iCloud等蘋果自家服務的訂戶，以及透過App Store訂閱應用程式的所有用戶，較去年夏天公布的7億個進一步增加。

蘋果日前在官網宣布將於美國時間1月27日盤後發布2022財年第一季（截至2021年12月底）財報。