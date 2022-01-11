中高價麻辣鍋吃到飽市場每年規模達近40億元，連鎖餐飲集團王品(2727)對此推出第7個鍋物品牌「嚮辣」，以結合鍋物及調酒的餐酒館風格、單人千元以內定位，搶攻20～35歲的年輕客群，目標單店營收達1千萬元，並規畫今年將再展2家，朝3年達14家目標邁進。

王品近年鎖定燒肉及鍋物業態細分發展，且「和牛涮」、「肉次方」等吃到飽品牌市場反應良好。考量單中高價麻辣鍋吃到飽市場每年營收便達40億元，王品對此推出第7個鍋物品牌「嚮辣」，主攻精緻頂級麻辣鍋吃到飽市場。

「嚮辣」事業處總監許雅淑表示，集團自2018年以「青花驕」切入麻辣鍋市場，並先後發展出「和牛涮」及「尬鍋」，既有的「聚 北海道鍋物」亦成功轉型，此次推出的「嚮辣」以結合鍋物及調酒的餐酒館風格、單人千元以內定位，搶攻20～35歲的年輕客群。

「嚮辣」全台首店落腳台北市松江、南京東路口的四平商圈，設有122席座位、營業時間為上午11點至凌晨2點。許雅淑表示，自去年12月31日試營運以來市場反應良好，目前訂位已滿到大年初三，由於餐期拉長、翻桌率可達逾5輪，單店月營收目標達1千萬元。

同時，由於過去在麻辣鍋及吃到飽業態均有相關營運經驗，「嚮辣」的展店規畫相當積極。許雅淑表示，今年預計再新展2家，第2家預計插旗台中南屯、第3家則預計在台北市，均以街邊店為主，目標3年展店達14家、並將客單價自790～830元提升至800～850元。