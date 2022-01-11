由亞馬遜支持的電動皮卡製造商Rivian Automotive Inc周一在提交的文件中指出，到2021年底共生產1015輛汽車，符合其下修後的生產目標。

上個月Rivian曾表示，受到供應鏈瓶頸影響，產量恐將比2021年的1200輛目標「減少數百輛」。

該文件顯示，截至2021年底，Rivian已經交付920輛車。

此外，Rivian宣布營運長羅德．寇普斯（Rod Copes）已經退休。該公司在電郵聲明中表示，羅德自幾個月前開始分階段退休，在我們力拚擴產之際，讓團隊工作得以連貫。

聲明並表示，寇普斯的職務已由公司領導層吸收。

Rivian周一盤後股價下跌逾4%，為78美元；在稍早的一般交易時段收跌5.6%，報81.44美元。因其大股東亞馬遜向歐洲汽車公司Stellantis採購電動貨車，這家先前風光上市、股價一度飛漲的電動車新秀上周股價一度跌破IPO發行價。