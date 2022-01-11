年前總是汰舊換新的購物好時機，日本虎牌Tiger就攜手澳洲時尚家電鉑富Breville 和PINOH品諾家電，於本周五起（14日）在南部推出周末限定聯合特賣會，14日至16日虎牌台南生活館搶先開跑，緊接21日至23日虎牌高雄生活館壓軸登場，現場將有多樣福利品和各品牌新品體驗會，還有免費試吃與吉祥物合照打卡即限量贈禮的活動，活動期間來店並於Facebook按讚日本虎牌粉絲專頁，並打卡分享活動，即就能夠參加輪盤抽獨家好禮，現場更加碼試吃活動，日本虎牌準備紅豆湯及新鮮優格外帶杯。