消費者已經越來越習慣智慧家電，而三星也看準台灣消費者對智慧家電的高接受度，特別在年前帶來了全新的Bespoke設計品味系列AI衣管家電子衣櫥 AirDresser，主打透過Jet Air噴射氣流與Air Hanger循環氣流衣架，以及Jet Steam高溫蒸氣殺菌等一系列流程，訴求有效消除99.9%衣物的常見細菌與病毒，並去除100%的塵螨及過敏原，也能能深入衣料纖維消除異味粒子，同時更能為約10坪的室內空間進行除溼，以滿足消費者一機多用的需求。

三星全新Bespoke設計品味系列AI衣管家電子衣櫥AirDresser，主打透過Jet Air噴射氣流與Air Hanger循環氣流衣架，以及Jet Steam高溫蒸氣殺菌等一系列流程。（三星提供）

另外AirDresser只要再配上SmartThings，即能提供最佳護理行程，其搭載AI智慧烘乾技術，能利用溼度傳感器精準偵測衣物溼度，進而撫平皺褶並縮短烘乾時間，再透過SmartThings及AI智慧控制，除了可以手機遠端控制外，更能於AI模式下個性化學習使用者習慣，省下設定行程的時間，像「我的衣櫥」功能就能根據衣物材質提供最佳護理模式建議，更搭載了加熱器除垢系統，方便不同地區的消費者使用，此次推出了「鏡面灰」設計，即日起於指定通路陸續上市。