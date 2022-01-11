消費者已經越來越習慣智慧家電，而三星也看準台灣消費者對智慧家電的高接受度，特別在年前帶來了全新的Bespoke設計品味系列AI衣管家電子衣櫥 AirDresser，主打透過Jet Air噴射氣流與Air Hanger循環氣流衣架，以及Jet Steam高溫蒸氣殺菌等一系列流程，訴求有效消除99.9%衣物的常見細菌與病毒，並去除100%的塵螨及過敏原，也能能深入衣料纖維消除異味粒子，同時更能為約10坪的室內空間進行除溼，以滿足消費者一機多用的需求。
另外AirDresser只要再配上SmartThings，即能提供最佳護理行程，其搭載AI智慧烘乾技術，能利用溼度傳感器精準偵測衣物溼度，進而撫平皺褶並縮短烘乾時間，再透過SmartThings及AI智慧控制，除了可以手機遠端控制外，更能於AI模式下個性化學習使用者習慣，省下設定行程的時間，像「我的衣櫥」功能就能根據衣物材質提供最佳護理模式建議，更搭載了加熱器除垢系統，方便不同地區的消費者使用，此次推出了「鏡面灰」設計，即日起於指定通路陸續上市。
#AI #AirDresser #護理 #衣物 #電子衣櫥
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。