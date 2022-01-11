國內虛擬實境研發公司「愛實境股份有限公司」，去年10月發現雲端服務出現不穩定現象，除正常流量激增外，還有不明人士試圖攻擊公司伺服器，遂向刑事局報案，刑事局偵查第七大隊偵辦後，將54歲彭姓男子查緝到案，初估造成該公司增加4、500萬元營運成本，但對資訊安全及營業秘密並未造成任何影響。彭嫌辯稱，因為與該公司有嫌隙，及為了展現自己的駭客技術，才會進行攻擊。

該公司標榜是台灣技術團隊，服務全球超過50個國家的企業品牌客戶，包括知名精品品牌和國際出口企業，使企業能隨時創建並自行上架布置更新自己的雲端企業展間。

警方調閱該公司電腦後台的LOG檔，查出入侵者多次變造身分，設法隱藏IP侵入公司的資料庫，導致客戶端顯示黑屏等異常，並發動俗稱「疆屍攻擊」的「DDoS」攻擊，使伺服器過載，系統無法正常連線運作，該公司事後為了加強資安，增加了數百萬元成本。

警方經層層追查IP輾轉位置後，發現彭男涉有重嫌，遂報請台北地檢署檢察官游明慧指揮偵辦，到彭男位於北市中山區的住處將他查緝到案，查扣電腦、手機等贓證物。