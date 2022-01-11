台北市鼓勵學校恢復用餐隔板，新北市長侯友宜說，新北市去年開始執行到現在，為了孩子們的安全一直沒取消用餐隔板，新北市在校園安全的保護上，從去年嚴格標準到現在還在執行，固定打菜人員手部要清潔、用餐時禁止交談，不分食共餐，從以前至今嚴格落實執行，請家長們安心，一定不斷提醒老師執行防疫，關心同學的態度都一致。