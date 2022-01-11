北市鼓勵學校恢復用餐隔板 侯友宜：新北沒取消過 15:382022/01/11 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜說，新北市去年開始執行到現在，為孩子們的安全一直沒取消用餐隔板。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市鼓勵學校恢復用餐隔板，新北市長侯友宜說，新北市去年開始執行到現在，為了孩子們的安全一直沒取消用餐隔板，新北市在校園安全的保護上，從去年嚴格標準到現在還在執行，固定打菜人員手部要清潔、用餐時禁止交談，不分食共餐，從以前至今嚴格落實執行，請家長們安心，一定不斷提醒老師執行防疫，關心同學的態度都一致。 台南若爆本土確診 黃偉哲：不排除加大防疫管制措施 疫情擴大 北市校園恢復用餐隔板 #新冠肺炎 #台灣 #執行 #隔板 #用餐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北部疫情緊張 王鴻薇籲恢復用餐隔板 12:192022/01/10 生活 台南如出現確診者 黃偉哲曝：會考慮要求餐廳恢復設隔板 13:202022/01/09 生活 妻淪ETC欠款榜首 夫房子被法拍 04:102022/01/08 社會新聞 《國際產業》富士康印度廠好消息 周三恢復部分產能 17:392022/01/10 財經 高瘦年輕男注意！胸痛、呼吸困難不是心臟病 卻易猝死 08:432022/01/11 健康 瓦城2021營收年減8.28％ 恢復展店今年不看淡 17:262022/01/10 財經 美俄會談 美談恢復《中導條約》 俄表示懷疑 04:102022/01/11 國際大事 竹縣校園恢復午餐隔板 賣場和市場禁試吃、邊走邊吃 14:102022/01/11 生活 疫情擴大 南市大醫院加開追加劑施打名額 年貨大街禁試吃 16:222022/01/10 生活 鄭文燦：2國中預防性停課解除明恢復上課 16:022022/01/10 生活 夥同混血辣模仙人跳富商820萬元 法官裁定關8年 08:372022/01/11 社會 生活熱門新聞 中壢電子廠5確診 280名員工全送集檢所 下午5點半清空 - 生活 獨》確診足跡殺進北市信義區 一蘭拉麵本店暫停營業 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 疫情升溫學校提早放寒假？陳時中回應了 - 生活 2000萬劑莫德納何時到？陳時中給答案：這時間有新的來 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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