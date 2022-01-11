作家陳安儀日前在餐廳用餐，點了上千元餐點後，店員卻告知她「低消是一杯飲料」，讓她當下相當生氣，覺得有被強迫推銷的感覺，最後選擇離開店家，對此，網紅廣告小妹表示曾遇到相同狀況，但礙於身體緣故，只能要求老公一次喝掉2杯飲料。

廣告小妹表示對於低消一杯飲料的規定相當不習慣，過去曾在台北遇過這種狀況，由於自己乳糖不耐嚴重、不能喝含咖啡因飲料、也不能喝冰的、冬天不能喝常溫或去冰，因此整間店沒有可以喝的飲料，但礙於規定依舊點了兩杯飲料，由老公一個人喝完，雖然對此規定無法認同，但願意給予尊重，畢竟台灣餐飲業利潤多是從飲料賺取。

廣告小妹透露此後除了避開要點飲料當低消的店家，也會在入店前要求先看菜單，確定有能喝的飲料再入座，接著強調低消與必點從字義來說存在差異，但是既定成俗的溝通上來看，店家使用低消二字也無不妥，至於最佳解決辦法就是「彼此尊重」，畢竟改變對方也是一種為難。

對此，網友紛紛留言：「很多店家沒有收服務費只能這樣規定」、「店家腦筋也要活一點，都點餐一千多塊還不能通融，消費者買的是感受」、「有人逼迫一定要在那家店用餐嗎？不能接受就換一間」、「低消一杯飲料還好吧，門外都有寫啊」、「店家規定低消不是合情合理嗎」。