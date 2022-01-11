立委陳超明11日邀請自來水公司，前往苗栗苑裡鎮，向鄉親說明自來水鋪設情形。（陳超明服務處提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮101年時自來水普及率僅有50％、供水戶數7098戶，在地方努力下，截至110年底普及率已達73.9％、供水戶數提升至11215戶，增加4117戶。自來水公司與立委陳超明等人11日下鄉向鄉親告訴好消息，近期278戶施工完成、另外也有165戶即將完工，最慢在今年第四季，全鎮普及率就能達到75％。

陳超明說，據統計全國自來水普及率約94％，苗栗縣普及率僅85％，因此，改善苗栗縣無自來水地區是他重要的政見與政績。

陳超明表示，其中海線四鄉鎮中，苑裡鎮鄰近鯉魚潭水庫，但普及率卻是四鄉鎮最低，所以他與苑裡鎮公所、地方民代積極爭取，讓苑裡自來水普及率從50％大幅增加到73.9％，延管總長約130.64公里，等於是台北到苑裡的距離。

苑裡鎮長劉秋東說，為了加速苑裡鎮自來水管線鋪設，他接任鎮長後，管線物修費由公所支應，大大降低鄉親與自來水公司的負擔，全鎮普及率從107年底60％，至110年底大幅增加至73.9％，提升13.9％，就是希望鄉親能使用自來水。

自來水公司第三區管理處邱宗仁處長表示，苑裡鎮每年鋪設自來水延管公里數約13公里，相當於苑裡車站至大甲車站的距離，且苑裡鎮每年自來水普及率提升約2.3％，反觀全國提升不到1％，這樣的速度十分不易。

陳超明提到，改善無自來水地區，需要里長、代表、鎮公所、自來水公司與水利署都各司其職，才能得到這樣的成績，按照自來水公司施工期程，分別有舊社里、社苓里、山腳里、西平里、玉田里共278戶已施工完成，另外也有165戶即將完工，鄉親前往申請水表，就能趕在農曆年前使用自來水，有水過好年。