國內疫情持續升溫，醫療量能是否足夠？衛福部長陳時中今天表示，目前已要求北區應變醫院加開百分之二十的專責病房，目前共有1500百床的量能，其中台北區的負壓隔離病房及專責病房共有937床，其中有442床收治病患，占床率約百分之四十七點二。

去年本土疫情爆發期間，指揮中心曾徵調集中檢疫所、防疫旅館收治輕症患者，今年是否會比照辦理？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前北區的負壓隔離病房與專責病房，並非全數都是新冠肺炎的通報個案，占床率還不到五成，但將來會視情況重新開啟加強版集中檢疫所。