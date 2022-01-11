縣長楊文科11日宣告遠百竹北店執照變更通過，20日確定正式營運！遠百總經理徐雪芳偕遠百財務長湯治亞、遠百營運長林彰豐、竹北店長徐為興到縣府送上邀請卡，邀請楊縣長14日試營運日一起為遠百開箱，民眾在14日中午12時便可逛遠百。

縣長楊文科表示，新竹縣家戶所得和消費支出都排全國第2，擁有高消費實力，遠東集團的眼光十分精準，興建遠百竹北店將創造政府與民間合作的雙贏，期待未來帶動更多企業投資，為鄉親帶來更多福祉。

遠百總經理徐雪芳表示，遠百竹北店在2017年6月動工，歷經5年籌備與興建，期間遭遇疫情、天候、缺工等因素影響，導致原物料和營建人力成本提升等因素而延後，終於要與民眾正式見面，其中有五成進駐的店家都是獨家的專櫃，請鄉親敬請期待！

交旅處公告，遠百竹北站自20日營運日起施行交通管制措施，管制路段包含光明六路、莊敬南北路等路段，管制時間從假日上午11時至下午2時。

交管期間光明六路東一段（往高鐵方向）至莊敬北路路口禁止左轉；莊敬北路（往文興路方向）至光明六路東一段路口禁止迴轉，莊敬南路（往文興路方向）至成功三路路口禁止迴轉。

遠百也規畫雙線接駁車服務，分別行經高鐵新竹站與台鐵竹北站2條路線，每隔20分鐘就有一班，提供民眾便捷多元的交通選擇。

遠百竹北店是新竹縣第一個百貨BOT案，縣府與遠東集團合作促成新竹縣首個大型購物中心，未來權利金及土地租金可望為縣庫挹注34億收入，並提供近2千個就業機會，為新竹縣創造更多經濟效益。