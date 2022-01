拍攝紀錄片時說溜嘴承認殺人的78歲美國富豪杜斯特(Robert Durst),今天經律師證實已在獄中過世。杜斯特除了因殺害摯友入獄,也涉嫌殺害妻子和鄰居。

律師路易斯(Chip Lewis)的事務所告訴路透社,杜斯特是自然因素過世。路易斯則告訴「紐約時報」,杜斯特心搏停止,送醫不治。

杜斯特是紐約市首屈一指房地產企業杜斯特集團(Durst Organization)創辦人的孫子,原本有望接班,但一生有數十年都在逃避法網,晚年在獄中度過。

陪審團去年認定杜斯特2000年在55歲女性摯友柏曼(Susan Berman)的比佛利山莊家中朝她後腦開槍致死有罪。審判期間檢方提供的證據顯示,杜斯特痛下毒手,是因為害怕柏曼供出他妻子1982年失蹤的內情。

杜斯特的妻子麥考馬克(Kathleen McCormack)1982年在紐約人間蒸發,年僅29歲,杜斯特自此一直被視為嫌疑人但從未遭檢方起訴。

麥考馬克失蹤之後,柏曼曾替杜斯特做出不實的不在場證明。

麥考馬克失蹤案後來不了了之,2000年時警方再度找上柏曼。2000年平安夜,柏曼被發現陳屍自宅。

接下來幾星期,杜斯特逃到德州,期間涉嫌殺害發現他身分的鄰居。

數十年間他涉嫌殺害3人,都逃過法網,直到2015年HBO電視紀錄片「黑色豪門疑案」(The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst)拍攝期間,杜斯特休息時因忘了身上麥克風沒關,被製作單位錄到自言自語道,「我到底幹了什麼好事?當然是把他們都殺了」,這才露餡。

好萊塢男星雷恩葛斯林(Ryan Gosling)主演的2010年電影「美麗破綻」(All Good Things),故事靈感便是來自杜斯特事蹟。