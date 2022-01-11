台中市第二選區立委補選告一段落，由民進黨候選人林靜儀取得勝利。國民黨候選人顏寬恒選後1天在臉書發文重申感言，再度點名「蔡總統贏了這場選舉」，希望她要挹注更多資源給第二選區，努力解決鄉親最重視的空汙問題。

顏寬恒昨日在臉書表示，這次的補選正式告一段落，謝謝在路上對他比出5號手勢的朋友們，「讓我知道我們並不寂寞，謝謝所有投給我的人，」這兩個月來，雖然看到他的遭遇，還仍願意一路相挺到最後。此外，也謝謝沒有投給他的人，一定看到了他的不足，所以沒有把票投給他。

顏寬恒指出，他完全尊重選舉的結果，因為這是台灣再一次展現民主的可貴，一張一張的票都是等值的，沒有高低分別。但他也要提醒執政黨，選舉是一時的，老百姓的生活還是要繼續，明天的太陽還是會升起，「既然蔡總統贏了這場選舉，寬恒衷心希望，她要挹注更多資源給我們台中第二選區，不只繼續建設地方，還要努力解決我們鄉親最重視的空污問題。」

顏寬恒表示，也恭喜林靜儀委員，期待未來海線屯區可以蛻變成一顆更閃亮的星星，每位鄉親都可以更快樂更幸福的過日子。

顏寬恒說，「我們的支持者，也請你不要流淚，寬恒看了會心疼」，大家都要繼續堅強、擦乾眼淚，繼續回歸正常生活，上班的上班、上學的上學，你們隨時需要他，他都會在，「因為我的心在這裡，不曾離開」。