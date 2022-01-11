台灣今增12例本土，其中有2人為北市聯醫中興院區護理師、1人為護理師男友，足跡橫跨雙北，讓不少網友擔憂地說，病毒燒進台北市了，這樣是不是該升三級警戒了？引起網友熱議，不少人直呼，現在最該停的是尾牙和婚宴吧？光想到大型群聚吃飯場合、口水噴來噴去有夠可怕。

一名網友今在PTT上發文表示，今天再爆出12例本土，隨著確診者越來越多，足跡遍及南北、越來越廣，拜託指揮中心趕快將疫情警戒升為三級吧！餐廳一律禁止內用，並且強制全民戴口罩。

貼文引起網友熱議， 「蟲洞要打開了」、「能不能先延期尾牙和婚宴呀」、「大型內用聚餐真的很可怕」、「老人家敬酒口水噴來噴去超可怕」、「可以先升級起來以防萬一吧」、「至少禁百人以上內用啊」。

不過，也有網友認為感染Omicron重症的機率這麼低，加上如今台灣的兩劑疫苗覆蓋率比去年高很多，根本沒必要這麼緊張。「不要恐慌好嗎？餐飲業你擔的起嗎」、「你要三級自己升，小感冒而已到底在怕啥，就華人最怕」、「根本沒必要好嗎？」