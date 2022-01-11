據《21世紀經濟報導》引述艾媒諮詢數據顯示，2019年大陸預製菜市場規模約2445億元（人民幣，下同），去年行業規模預估為3459億元、年增率達18.1％，預計未來將保持20％左右的高速成長率，看好2023年市場規模將達5165億元，且未來6到7年大陸預製菜行業有望成為「下一個兆元級餐飲市場」。

所謂的「預製菜」，實際上就是針對家宴大菜，運用現代標準化流水作業，對菜品原料進行前期準備，簡化製作步驟，經過衛生包裝，再通過加熱或蒸炒等方式，變成能直接食用的便捷菜品。

具體火熱程度，觀察2021年「雙十一」期間，預製菜成為各家電商平台的銷售爆款，成交額年增近2倍。像是盒馬鮮生、叮咚買菜、美團買菜等新興電商平台上的預製菜種類越來越多，甚至上線預製菜品牌。另看到美團資料也顯示，2021年預製菜比2020年訂單量漲幅超過50％。

大陸食品產業分析師朱丹蓬分析，在疫情防控背景下，隨著餐飲企業標準化和工業化提高，以及當代年輕人宅文化、一人食等潮流興起，讓預製菜需求不斷擴大。