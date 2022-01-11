建築化工產品製造商西卡(Sika)周二宣布，受惠於大量的收購活動，以及建築產業在前年因疫情關閉之後的好轉，公司2021年銷售增加17.3%。

瑞士公司西卡的產品主要使用於混凝土的強化和防水作用。公司表示，2021年銷售來到92.4億瑞士法朗(約99.8億美元)，高於2020年的78.8億瑞士法郎。該年度銷售為公司歷年來最佳成績，也高於疫情前2019年的81.1億瑞士法朗。

西卡集團的產品已用於南美厄瓜多的新地鐵路線。該集團表示，按當地貨幣計算，在厄瓜多全年銷售額成長17.1%，超過公司預期的13%至17%成長。

西卡定於2月18日公佈完整業績報告。

西卡在2021年進行了7次的收購，其目標是到2025年，將在建築化學品的市占率，從目前的約10%提高至12%。

該公司預計，到2023年，市場將從目前的700億瑞士法郎增加到每年800億瑞士法郎。政府的刺激計畫，以及走向永續建築的趨勢，將推動全球基礎設施的繁榮。