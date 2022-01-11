T1聯盟元年2021-22球季上周分別在高雄全家海神及臺中葳格太陽主場開戰，海神土洋發揮出色，再度達成4連勝，立陶宛巨塔庫薩斯化身籃板吸塵器，打破聯盟單場最多籃板紀錄；一哥胡瓏貿變身「海瓏王」，打出洋將級驚人數據，得分、籃板皆達本土新高。

立陶宛籃板吸塵器破紀錄：高雄全家海神上周六主場迎戰新北中信特攻，欺負特攻「家裡沒大人」，海神217公分立陶宛巨塔庫薩斯禁區逞兇，化身籃板吸塵器，全場狂抓30籃板，打破聯盟單場最多籃板紀錄，原紀錄是由桃園雲豹前洋將歐頓於去年12月11日所創下的單場28籃板，當時苦主一樣是特攻。

庫薩斯打出禁區強大統治力，上場38分35秒，豪取26分、30籃板，僅差4分即可繳出驚人的雙30成績，場上正負效率值達+18，高居全隊第2，僅次布銳克曼的+19，靠著庫薩斯內線制霸，海神93比76輕取特攻。

蔣淯安領軍台啤英熊安啦：轉戰T1聯盟，台啤英熊看板球星蔣淯安身手持續進化，不負聯盟首位單月MVP威名，連續第三周作客臺中葳格太陽主場，蔣淯安上半場就以9投6中的高命中率，暴衝拿下18分，全場勇奪28分、2籃板、1抄截，得分再創個人新高，僅差1分，即可追平由高雄全家海神于煥亞、胡瓏貿共同保持的本土單場最高得分紀錄。

不只飆分身手了得，蔣淯安面對關鍵時刻，還展現出一夫當關的霸氣， 第三節終了前3分43秒英熊5分落後，蔣淯安關鍵三分命中，隨後又抄截快攻得手，助英熊展開反攻，打完三節僅以62比63落後，決勝末節尾聲的精彩三分打，更一舉澆熄太陽反撲氣焰，扮演贏球大功臣。

胡瓏貿變身「海瓏王」率隊四連勝：錯失12月MVP，高雄全家海神一哥胡瓏貿非但沒有喪志，反而激起更強鬥志，主場迎戰臺南台鋼獵鷹，胡瓏貿火力全開，打出「本土洋將」般的恐怖數據，獨拿29分、17籃板、2助攻和3抄截，成為名符其實的「海瓏王」。

胡瓏貿一舉打出T1聯盟代表作，不僅得分追平隊友于煥亞保持的本土單場最高紀錄，單場17籃板也締造本土新猷，年度MVP聲勢水漲船高，和蔣淯安的MVP之爭也逐漸白熱化，靠著胡瓏貿的強勢表現，海神再奪四連勝，本季戰績8勝1敗持續獨走。

雲豹第一帥變禁區苦工：去年10月中，桃園雲豹宣布美非混血前鋒狄安森加盟，還未上場獻技，他深邃的五官與精壯的身材已經成功引發話題，宛如模特兒般的男神外貌，在不少球迷眼中儼然「雲豹第一帥」，只是隨著大洋將歐頓離隊，狄安森被迫轉任禁區苦工，以197公分的身高「以小搏大」硬是和其他球隊高大洋將內線拼搏。

開季至今出賽6場，平均上場時間達40分33秒，繳出20.5分、14.8籃板的平均雙10成績單，場均籃板數排名聯盟第2，僅次於臺南台鋼獵鷹「新台灣人」阿提諾的16籃板，甚至還小贏海神庫薩斯，凸顯他驚人的爭搶籃板天賦，作客臺中葳格太陽，狄安森再奪27分、17籃板、1助攻、2抄截亮眼數據，成了全隊唯一亮點。

菲律賓「喬登」火力全開：隨著球季進行1個多月，臺中葳格太陽亞洲外援何喬登逐漸發揮出菲律賓現役國家隊當家射手本色，雖然都是替補上陣，但無須熱機，上場即可飆分，主場二連戰，何喬登在進攻端展現強大殺傷力。

第一時間接球出手，搭配時機精準空切跑位，都讓何喬登即使不用大量握有球權，也能幫助球隊進帳分數，分別在主場迎戰台灣啤酒英熊和桃園雲豹，何喬登得分都達20分，2戰平均攻得23.5分、5籃板、2助攻和1抄截，不僅成為太陽倚重的板凳暴徒，也晉升年度第六人的大熱門，有了何喬登的火力支援，太陽也輕鬆擊敗桃園雲豹，終止近期的三連敗。

太陽啦啦隊很國際：T1聯盟六球團啦啦隊也是比賽「嬌」點之一，為了吸引球迷關注，臺中葳格太陽主打「國際化」路線，找來外籍正妹軍團加入啦啦隊，繼先前已有海地和俄羅斯辣妹擔綱演出，上週又增添兩位新成員亞美尼亞籍愛倫及俄羅斯籍娜娜，兩人亮麗的外型與凹凸有致的火辣身材，成功吸睛。

未來這4位外籍正妹也將成為太陽啦啦隊的固定班底，輪流在太陽主場到場表演，太陽本季國際味十足，不僅外援來自巴勒斯坦、美國和菲律賓，教練團也都是西班牙籍，現在連啦啦隊也不例外，再度炒熱話題。