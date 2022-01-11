工業電腦廠磐儀（3594）受惠工業物聯網需求大舉爆發，主要客戶積極下單，目前已訂單水位創歷史新高。公司已啟動擴廠、增產等措施，並積極備料生產，提高產品達交率，為今年營收一大助力。法人預估，磐儀全年業績將達雙位數增幅，挑戰新高紀錄。

磐儀2021年12月合併營收1.63億元，年增2.89％，月增5.14％，創近兩年新高；累計第四季合併營收44億元，年增8.81％，改寫單季次高；全年營收15.11億元，同為歷史次高，業績動能持續回升。

磐儀表示，目前工業物聯網需求持續強勁，去年第四季營收較2020年同期成長7％，且今年已接獲主要客戶訂單創歷史記錄，訂單能見度高。市場看好，公司今年營收達雙位數成長

此外，為因應客戶新增訂單需求，磐儀去年啟動增購新廠，並增加SMT線，提高生產稼動率，將進一步提升產出效率。公司表示，2022年鎖定工業自動化、智慧醫療、軌道交通、機器視覺以及智慧零售等五大領域持續投入研發，預料對業績貢獻將有顯著成長。同時，配合物聯網趨勢發展，針對客戶提供雲端產業平板通訊解決方案。

值得一提的是，磐儀與聯發科合資公司磐旭智能，持續在倉儲物流、工業巡檢及醫療手持機產業方面表現亮眼，不斷攜手聯盟強化雲端工業安全解決方案與通訊研發，2022年在手的主要客戶訂單規模已超越2021年，具成長潛力。同時，將規劃推動磐旭智能朝向往資本市場邁進。