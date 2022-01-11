證交所統計，全體上市公司去（110）年12月營收較109年成長10.77％，累計全年營收也較109年全年成長15.19％；至於去年營收成長前三高產業為：航運、鋼鐵及塑膠三產業。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計882家及78家，共計960家公司；依上市公司公告，去年12月營收達3兆8047億元，較109年同期成長3698億元、幅度為10.77％，營收成長公司共643家，衰退公司共317家，較108年同期則成長7951億元、幅度為26.42％。

另外，累計去年上市公司營收共38兆1647億元，較109年同期成長5兆318億元、增幅15.19％，營收成長公司共754家，衰退公司共206家，較108年同期則成長5兆3980億元、增幅16.47％。

證交所分析，上市公司去年12月營收成長主要產業為航運業、油電燃氣業及電器電纜業，衰退主要產業為橡膠工業、其他電子業及生技醫療業。全年累計營收呈現成長前三產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，上市公司12月營收成長較大的產業中，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，電器電纜業受鎳及銅等原物料上漲，以及商辦及廠辦需求，帶動用線需求增溫。

12月營收衰退較大的產業中，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，其他電子業受零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩影響，生技醫療業因基期較高且特定廠商受缺櫃塞港影響出貨。

至於上市公司去年營收成長較大的產業中，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲；營收衰退較大的產業中，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少。