嘉義市22、23日大型接種站場次施打莫德納或BNT疫苗場次。（嘉義市政府提供）

Omicorn侵台，高雄出現確診者足跡，病毒恐南北夾擊，嘉義市政府為加速民眾接種第三劑疫苗，開設衛生所假日接種場次，免預約現場拿號碼牌，65歲以上長者大型接種站則自即日起開放上網預約。

嘉義市政府表示，衛生所假日場次僅提供第三劑接種，對象是18歲以上打滿2劑且滿12周的民眾，15日（周六）西區衛生所上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，施打莫德納。

16日（周日）東區衛生所上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，施打BNT。這兩場假日衛生所接種不需預約，上午8時及下午1時現場發號碼牌，額滿為止，每日上午100名、下午100名，共200名。

嘉義市政府表示，長者疫苗大型接種站場次僅接種第三劑，對象是65歲以上打滿2劑且滿12周的民眾，22日（周六）、23日（周日）上午 8時30分至下午4時30分在北興國中，由聖馬爾定醫院承辦，上午打BNT、下午打莫德納。

22日（周六）、23日（周日）上午8時至下午5時在港坪運動公園，由陽明醫院承辦，上午打莫德納、下午打BNT。這兩場大型接種站即日起網路預約，額滿為止。

嘉義市政府表示，疫苗接種特約計程車採跳表計價，每趟市府負擔80元，其餘車資使用者自付，列冊的經濟弱勢或邊緣戶由里長或里幹事向公所預約搭乘特約計程車，免收自行負擔費用，19日至23日每日上午8時30分至下午5時30分可預約，預約電話（05）2276617、2161887、2161878。

此外，身心障礙預約復康巴士接種疫苗免收費，預約時間自19日至23每日上午8時30分至下午5時30分，預約電話（05）2771030、097216187。