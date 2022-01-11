吳姍儒（Sandy）傳出近來收到死亡威脅，有男子在她臉書留言要殺她，Sandy在親友陪同下報警處理，警方已逮到這名恐嚇犯，該男子稱與她有曖昧，不過Sandy透過經紀人回應，不認識該男子。天王爸爸吳宗憲表示，昨天跟Sandy還有她的助理也聊過這事情，目前都是律師在處理，並感嘆：「我們幾乎每天都會遇到同樣的事情。也沒有什麼特別防護措施。」

吳宗憲說，Sandy平常的工作單純，也不會跟外界有什麼聯繫，身邊隨時都有很多工作人員，所以對於被威脅沒有什麼想太多，就通通交給法律去約制這些莫須有。

據《鏡週刊》報導，該男子多次在Sandy臉書散布不實言論，「吳姍儒SANDY吸K煙毒犯」、「欠錢不還」，Sandy都不予理會，沒想到對方竟還留言「我要殺了你」，這讓Sandy感到很害怕，所以決定報警，男子被逮後稱與Sandy是在國外寄宿家庭認識的，且兩人之間有曖昧，不過Sandy成名後，就對他不理不睬，一時失控才會恐嚇。Sandy的經紀人則回應，Sandy在美國從未住過任何寄宿家庭，也不認識該名男子，為保護藝人安全，公司會全力蒐證提供給警方。