苗栗市公所11日舉行「苗栗市整體發展規畫」成果發表，市長邱鎮軍說明苗栗市近期重大施政成果，包括2030年前短、中、長期總體發展計畫、市公所各部門發展計畫等，希望積極推動苗栗市城鄉發展。

邱鎮軍說，「苗栗市整體發展規畫」的目標，在於作為全市未來10年內的長期總體發展指導綱領，並以土地使用發展、公共設施與公用設備、建設規劃管理、交通運輸發展、產業經濟發展、觀光遊憩發展、地方文化發展與保存、觀光遊憩發展、社會福利等8大面向，指導市公所各部門施政方向，邁向「活力貓裏‧好客苗市」宜居城市願景。

邱鎮軍表示，苗栗市已完成火車東西站及周邊環境再造工程，並打通橫車路至自治路及中正路1363巷瓶頸道路等基礎建設，並通過設置苗栗市貓裏休閒農業區，玉華、清華、水源、文山、文聖社區活動中心也陸續落成。

目前進行中的包括苗栗市公共造產納骨堂工程、全民運動館興建工程、貓裏山公園風雨球場、功維敘隧道長溜滑梯設施等諸多計畫，隨著苗栗市整體規劃案進行各項重大發展計畫，苗栗市的未來將是一個綠色低碳的健康城市，同時也是樂活宜居的好地方。