數位科技發展產生貧富差距，賴清德：政府責無旁貸要解決。(總統府提供)

賴清德今天表示，台灣未來經濟發展有三個非常重要的關鍵，這幾年台商陸續將高階製造移回台灣，讓台灣的數位經濟產業鏈更加完整，也讓我們更有實力在全球產業鏈重組中扮演關鍵地位。在疫情衝擊和數位科技發展下，貧富差距問題勢必產生，政府責無旁貸要竭盡任何的政策工具解決並避免這樣的問題發生。

賴清德今天出席天下經濟論壇「疫後新秩序」時表示，台灣未來經濟發展有三個非常重要的關鍵，第一是疫情、第二是新秩序，第三是永續。COVID-19肆虐全球兩年，目前全球的病例數已經超過3億人，不幸失去寶貴生命的有超過500萬人，每天也還有許多新增病例在增加。他非常感激全國民眾及各界共同努力，讓台灣防疫成果相較其他的國家來得順利。

他說，台灣2020年經濟成長率3.11％，是亞洲四小龍之首，去年則可望超過6％、國人平均所得也可望突破3萬美元。這也可以看得出來，我們要經濟發展、要有競爭力，疫情一定要控制得當。

賴清德表示，新的變異株Omicron已經來勢洶洶，傳染力非常高，而且會有突破性的傳染，在此狀況之下，他呼籲國人要謹慎面對，但不必恐慌，最重要的是要去接種疫苗，並請大家繼續支持疫情指揮中心的防疫政策。

他說，COVID-19固然影響全球許多人的生命及健康，其實也改變人類的生活型態，甚至改變消費行為、整體經濟結構，因此推升產業鏈重組、數位經濟發展，新的經濟區塊也應運而生，在這種狀況之下，對每一個國家包括台灣在內都是一項挑戰，但是如果控制得當，這也是台灣的新機會。

賴清德認為，供應鏈越長，斷鏈的風險越大，台灣的中小企業不僅本身研發製造能力很強，彈性調整的能力也很強，國際客戶幾乎可以在台灣「一站購足」，這就是台灣的機會。

影響產業鏈重組除了疫情的衝擊以外，地緣政治的衝擊、中美貿易的衝突、保守主義的興起也是因素之一，因此他說，蔡總統積極的爭取國人支持，期望能繼續保持與美國的各項貿易關係，讓台灣有機會在TIFA的基礎之上，進一步談判雙邊貿易協定。

他也感謝國人對於公投案的支持，讓台灣可以接受國際貿易的規範，有機會加入CPTPP等區域經濟協定。另外，2050淨零碳排目標也是造成產業鏈重組的力量，是未來我們要去因應的地方。

談及數位經濟，賴清德指出，因為疫情造成生活型態的改變，促成宅經濟，或者是遠距行為的興起，也推動數位經濟的快速發展。

他說，很高興這幾年台商已經陸續將高階製造移回台灣，讓台灣的數位經濟產業鏈更加完整，面對後疫情時代，不管是疫情的衝擊、地緣政治的變化，或者是因應淨零排放等產業鍊重組的時候，讓我們更有實力、更有韌性在全球產業鏈重組中，扮演關鍵的地位，讓台灣有機會成爲全球值得信賴、更具影響力的貿易夥伴，「我們大家要持續共同努力」。

賴清德指出，在疫情衝擊或者數位科技的發展之下，貧富差距的問題勢必會產生，政府當然責無旁貸，要竭盡任何的政策工具解決並避免這樣的問題發生。但是，他也希望大家一起關心社會，企業在發展的時候也能一起關心這樣的問題。

他強調，區域的和平穩定是非常重要的，包括美國、中國、台灣，及其他國家的一些政治進程，勢必會影響國際形勢。我們衷心希望能夠往穩定和平的方向發展，和平其中一個非常重要的元素就是民主，民主制度上人民的需求能得到重視，弱勢的困難能得到照顧，「這是非常重要的」。

他也相信台灣在經濟發展的過程當中，如果可以兼顧社會包容及永續發展，一定可以讓國人更加支持，可以贏得國際社會更多的肯定。